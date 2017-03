Após abertura volátil, dólar sobe com exterior no foco

Volátil, o dólar voltou a subir ante o real na manhã desta terça-feira, 28, e renovou a máxima intraday, aos R$ 3,1394 (+0,33%) no mercado à vista. O ajuste foi puxado pelo dólar futuro de abril, que atingiu nova máxima aos R$ 3,1425 (+0,34%). Os agentes financeiros ajustam posições compradas à espera de um discurso da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, às 13h50 (horário de Brasília).

Nos primeiros negócios, a moeda norte-americana havia subido, mas passou a cair em seguida, pressionada por uma realização de ganhos recentes. Em quatro das últimas cinco sessões, o dólar havia acumulado ganho de 1,83%.

Lá fora, o dólar opera em leve alta nesta terça-feira ante a maioria das moedas em um movimento de recuperação, após obter a sua pior semana desde novembro em meio às incertezas quanto à capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de cumprir suas promessas depois que de ter perdido apoio dos republicanos na reforma da saúde.

Nesta terça, o mercado segue na expectativa pela fala da presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Janet Yellen, além de outros dirigentes da instituição ao longo do dia. Além disso, o dólar ganhou força também diante da queda do minério de ferro, o que ajudou a enfraquecer moedas de maior risco, incluindo o dólar australiano e canadense. Às 9h30, o euro recuava a US$ 1,0863 e a libra caía a US$ 1,2558. O dólar subia a 1,3142 dólar australiano e avançava a 1,3394 dólar canadense.

