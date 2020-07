Após abertura volátil, dólar cai após dado dos EUA e com petroleo e realização

O dólar segue volátil nesta quarta-feira. Após iniciar a sessão em alta alinhada ao exterior, a moeda americana caiu pontualmente com o dado de criação de empregos no setor privado dos EUA abaixo do esperado em junho. Logo depois, retomou o sinal positivo ante o real, mas em seguida voltou a recuar em meio à alta do petróleo e uma realização, após o ganho acumulado de cerca de 35% neste ano.

Nos Estados Unidos, o setor privado criou 2,369 milhões de empregos em junho, número abaixo da previsão de mais 2,5 milhões de vagas.

Já os indicadores locais ficam em segundo plano. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) brasileiro, que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 1,22% em maio. Mais cedo, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 14,9 pontos em junho ante maio, para 80,4 pontos, após avanço de 9,8 pontos em maio. Em dois meses de altas consecutivas, o índice recupera 61% das perdas provocadas pela pandemia do novo coronavírus em março e abril, embora ainda se mantenha em patamar historicamente baixo. Já o IPC-S de junho teve alta de 0,36%, a primeira inflação mensal desde março (+0,34%).

Às 9h30 desta quarta, o dólar no mercado à vista caía 0,16%, a R$ 5,4315. O dólar para agosto recuava 0,38%, a R$ 5,4420.