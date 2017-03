Após abertura mista, dólar cai com realização antes de Yellen

O dólar começou a sessão desta sexta-feira, 3, sem direção única frente o real, em queda no mercado futuro e leve alta nos negócios à vista, refletindo ajustes ao fechamento anterior. Logo depois, no entanto, um movimento de realização de lucros se sobrepôs ao fortalecimento externo e o dólar à vista também passou a recuar.

Às 9h35, o dólar à vista renovou mínima, aos R$ 3,1393 (-0,26%). O dólar para abril recuava 0,58%, aos R$ 3,1650.

"Com o aumento ontem para 80% das apostas na alta de juros dos Fed Funds no próximo dia 15 de março, o mercado local já pode ter precificado ontem uma parte dessa expectativa, por isso, haveria espaço neste começo de sessão para um movimento de apuração de ganho, com recuo frente o real", disse o gerente de mesa de derivativos de uma corretora.

Por isso, segundo a fonte, apesar do fortalecimento externo do dólar pela manhã em meio à cautela que antecede o discurso da presidente do Fed (o banco central norte-americano), Janet Yellen (15 horas, de Brasília), o dólar seguiu renovando mínimas no mercado doméstico.

