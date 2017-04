Após abertura, Marun suspende sessão para analisar acordo proposto pela oposição

Cinco minutos após abrir os trabalhos, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), suspendeu a sessão do colegiado desta quarta-feira, 19, para analisar acordo proposto pela oposição sobre os procedimentos de votação do parecer da matéria. A sessão já havia começado com um atraso de mais de duas horas, em relação ao horário agendado das 9 horas, em razão de um impasse entre oposição e base aliada sobre o rito de votação.

Membro da oposição, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) propôs formalmente, no início da sessão, um acordo para que o parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), seja lido nesta quarta, sem obstrução, discutido na próxima semana e votado somente na primeira semana de maio.

O governo, porém, resiste ao acordo.

A deputada Jandira Fhegali (PC do B-RJ) afirmou que, caso o governo não aceite o acordo, a oposição partirá imediatamente para a obstrução, com a apresentação de requerimentos de retirada de pauta e adiamento de discussão e longos discursos, para atrasar a tramitação.

