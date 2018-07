Após abertura de NY, Ibovespa vira e cai abaixo dos 78 mil pontos

O Ibovespa abriu estável nesta quarta-feira, 18, experimentou uma sequência de máximas e, após a abertura das bolsas em Nova York, passou a cair. Às 10h37, marcava a mínima aos 77.719 pontos, em queda de 0,53%. Ao mesmo tempo, o dólar ia à máxima intraday, aos R$ 3,8625, em alta de 0,46%. O dia é de agenda doméstica esvaziada.

Nesta manhã, os índices acionários no mercado à vista americano abriram estáveis, confirmando o comportamento observado desde cedo no segmento futuro. Às 10h39, Dow Jones caía 0,02%, S&P 500 subia 0,06% e Nasdaq perdia 0,02%. Nesse horário, o Ibovespa recuava 0,38%, aos 77.878 pontos. A Petrobras, que subia logo na abertura, caía nesse horário (ON, -1,42%) com a maior queda do preço do petróleo. O barril do WTI (NY) recua mais de 1%, movimento que favorece a maior alta do dólar.

Entre as altas do Ibovespa, o destaque é Eletrobras. Mesmo com a virada do Ibovespa, as ações da estatal de energia elétrica ainda sobem mais de 7% diante da possibilidade de realização do leilão de suas distribuidoras. No início da noite de terça-feira, 17, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), André Fortes, cassou a liminar que impedia o leilão, previsto para o próximo dia 26.

Entre as maiores altas, também persistem as ações ON da Vale. A mineradora sobe nesta quarta-feira de valorização do minério de ferro no mercado futuro e, especialmente, após a melhora do preço-alvo do ADR da mineradora pelo Barclays.