Apimec suspende 3 analistas da Empiricus por 30 dias

O Conselho de Supervisão da Apimec Nacional suspendeu por 30 dias o registro de três analistas de valores mobiliários da Empiricus - Felipe Miranda, Gabriel Ignatti Casonato e Bruce Barbosa - por descumprimento de dispositivos legais e regulamentares.

Segundo a decisão da Apimec, em e-mails de marketing enviados pelos analistas havia expressões que ofereciam potenciais garantias de retorno, e usavam como exemplos operações realizadas com sucesso no passado, com objetivo de alcançar novos investidores.

"Nos e-mails são utilizadas frases como "Testado nos últimos 15 anos e aprovado no mercado mais lucrativo que eu conheço" ; "A estratégia capaz de transformar R$ 1,5 mil em mais de R$ 227 mi, em apenas um mês"; "Foi a libertação financeira de milhares de pessoas que, sem a Oportunidade de uma Vida, não colheriam retornos como esse".

De acordo com os conselheiros da Apimec, "nota-se que, pelas expressões supracitadas, os e-mails possuem clara indicação de garantia de retorno de investimentos com base em resultados obtidos no passado, induzindo os potenciais clientes da Empiricus a interpretações equivocadas quanto aos resultados de seus futuros investimentos".

Em resposta à Apimec, o analista Felipe Miranda disse em um relatório sobre o caso que não teve direito à defesa e que não reconhece a Apimec como poder punitivo do mercado, papel que caberia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Procurada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a CVM ainda não deu retorno sobre o caso.

"Não aceito a decisão da Apimec, que considero arbitrária, e nego sua capacidade de punir os analistas, até que haja um representante do research independente entre meus juízes", afirmou em nota.

Miranda disse ainda que a Empiricus vende apenas conteúdo e não é uma instituição financeira. "A primeira coisa que precisa estar clara é que a Empiricus não tem investidores. Esses estão concentrados nas instituições financeiras. Nós temos apenas leitores. Produzimos conteúdo. Somos uma publicadora",afirmou.