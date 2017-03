Apas: vendas de supermercados em SP na Páscoa devem crescer 2% ante 2016

As vendas de produtos de Páscoa nos supermercados devem crescer 2% em termos reais este ano na comparação com 2016, de acordo com dados da Associação Paulista de Supermercados (Apas). A expectativa é de que 2017 represente uma melhora nas vendas dos supermercados paulistas depois de as vendas reais terem ficado negativas na Páscoa passada.

Em termos nominais, sem descontar a inflação, as vendas de itens sazonais devem crescer 8%, segundo a Apas. Considerando apenas os chocolates, a entidade projeta que as vendas terão crescimento maior que a média: de 12% em termos nominais.

Os ovos de chocolate, porém, podem não ser o maior destaque. De acordo com o gerente de Economia e Pesquisa da Apas, Rodrigo Mariano, a preferência dos consumidores deve ser por itens de preço médio menor. Caixas de bombons e chocolates em barra podem substituir os ovos diante do impacto da baixa disponibilidade de renda dos consumidores, avaliou Mariano em nota.

A Apas acredita que os preços dos chocolates nesta Páscoa estejam entre 6% e 8% mais altos do que no ano passado.

Além de chocolates, os itens considerados sazonais e que têm maior venda no período são pescados, em especial o Bacalhau, além de vinhos, azeites e Colomba pascal. A Páscoa é a segunda data mais importante de vendas para o varejo alimentar, ficando atrás apenas do Natal.

