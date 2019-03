Apas é favorável à MP que desobriga pagamento de contribuição sindical

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) se manifestou favoravelmente à Medida Provisória (MP) que altera as regras para a contribuição sindical. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira passada, 1º de março.

"Independentemente de a maior parte da receita dos sindicatos de empregados e empregadores fosse proveniente dos recursos obtidos das contribuições sindicais, a Apas considera que a segurança jurídica obtida a partir da reforma Trabalhista favorece a que exista um ambiente sem dívidas e mais propício à geração de empregos, estimulando a renda e, consequentemente, girando a economia", defendeu a Apas, em nota enviada à imprensa.

O texto divulgado na sexta-feira, 1º, reforça o caráter facultativo da contribuição sindical. O pagamento agora deverá ser feito por boleto, enviado aos que tenham previamente autorizado a cobrança.

Para a Apas, com esta configuração, os sindicatos, federações e confederações irão "se esforçar no desenvolvimento de mais e melhores produtos e serviços para que haja interesses genuínos em filiações".

"A Apas vê com otimismo as flexibilizações proporcionadas pela reforma Trabalhista, que inauguraram um novo ciclo de mudanças no campo trabalhista e devem proporcionar mais produtividade aos diversos setores da economia, em especial o supermercadista, modernizando as relações de trabalho sem perder os direitos constitucionais", apontou, em texto, a associação.