Ao menos quatro grupos entregam propostas para leilão de aeroportos

Pelo menos quatro grupos entregaram propostas e documentos relativos ao leilão dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis. A reportagem do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, esteve presente na sede da BM&FBovespa desde o início do dia e constatou a entrada de quarto comitivas portando caixas de documentos.

Abordados, os representantes não quiseram comentar quais empresas representam ou para quais aeroportos estão entregando propostas.

O leilão está marcado para esta quinta-feira, 16, às 10 horas, na BM&FBovespa.

