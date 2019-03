Ao menos 6 grupos comparecem à B3 para entrega de propostas para aeroportos

O movimento está mais agitado na tarde desta terça-feira, 12, na B3 para a entrega de propostas para o leilão de concessão de 12 aeroportos no Nordeste, Centro-Oeste e Sul do País. Até o momento, pelo menos seis grupos subiram ao primeiro andar do prédio da bolsa para entregar suas propostas, incluindo a CCR, a Socicam, francesa ADP e a espanhola AENA.

Mas representantes de outros investidores, como da Vinci, Pátria, Avialliance, entre outros, também estão na sede da bolsa paulista, observando o movimento e aguardando o seu momento de apresentar oficialmente seus documentos a representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A abertura dos envelopes com as propostas comerciais será realizada nesta sexta-feira.