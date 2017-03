Ao menos 3 grupos entregam propostas para áreas portuárias em Santarém (PA)

Ao menos três grupos entregaram propostas para o leilão de duas áreas portuárias em Santarém (PA), marcado para quinta-feira, 23. Os interessados em participar do certame deveriam comparecer nesta segunda-feira, 20, à BM&FBovespa, entre 10 horas e 13 horas, com a documentação necessária.

Uma das comitivas confirmou à reportagem que estava representando a Equador - cuja participação na disputa já era esperada pelo mercado, conforme noticiado pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) na última sexta-feira. Os integrantes, no entanto, não revelaram se a companhia iria disputar os dois terminais ou apenas um deles.

Um segundo grupo disse que estava representando um consórcio, mas sem informar quais empresas estão envolvidas ou quais áreas despertaram interesse.

A terceira comitiva, por sua vez, disse apenas que entregou proposta para apenas uma das áreas, sem revelar qual. Os integrantes do grupo não deram informações sobre quem estavam representando.

As áreas STM04 e STM05 do Porto de Santarém serão leiloadas pelo governo federal no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), atuando principalmente na movimentação de combustíveis vindos do Porto de Manaus. Os terminais armazenam e distribuem os produtos, participando da cadeia de abastecimento de gasolina, diesel e etanol para a região Norte.

Ambas as áreas possuem um prazo de concessão de 25 anos, com possibilidade de renovação pelo mesmo período. Ao todo, os investimentos somam R$ 29,9 milhões para a ampliação dos tanques de armazenamento e atendimento a requisitos de segurança e prestação de serviço.

O leilão está marcado para quinta-feira, às 10 horas. Vence quem oferecer o maior valor de outorga por cada um dos ativos, sendo o valor mínimo de R$ 1,00; 25% da outorga deverá ser paga no ato, com o restante sendo desembolsado em cinco anos.

O STM04 possui área de 28,8 mil m2, demanda de carga média de 59,1 mil t/ano e oito tanques, com investimentos de R$ 18,9 milhões. Já o STM05 possui 35 mil m2, demanda de carga média de 143 mil t/ano e oito tanques, com investimentos de R$ 11 milhões.

Veja Também

Comentários