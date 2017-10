Ao lado da Shell e Repsol Sinopec, Petrobras leva área de Sapinhoá em leilão

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vendeu em sistema de partilha a área de Sapinhoá, na Bacia de Santos, para o consórcio operado pela Petrobras (45%), em parceria com Repsol Sinopec (25%) e Shell (30%), no leilão de pré-sal realizado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 27.

O óleo excedente oferecido foi de 80%, frente ao mínimo de 10,34% definido pelo governo. O bônus de assinatura da área foi previamente determinado em R$ 200 milhões.

Este é o primeiro leilão de pré-sal do governo do presidente Michel Temer. Na noite de quinta-feira, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu o certame, mas a Advocacia Geral da União (AGU) recorreu contra a liminar e o leilão teve início no fim da manhã desta sexta-feira, com atraso, visto que estava previsto para as 9 horas.

Estão sendo oferecidas na 2ª Rodada quatro áreas com jazidas unitizáveis - adjacentes a campos e prospectos já sob concessão. São elas: as áreas Sul de Gato do Mato, operada pela Shell; Norte de Carcará, pela norueguesa Statoil; e Entorno de Sapinhoá e Sudoeste de Tartaruga Verde, pela Petrobras. Esta última é a única localizada na Bacia de Campos. As demais estão na Bacia de Santos.

Na 3ª Rodada também serão ofertadas quatro áreas: Pau Brasil, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste, na Bacia de Santos, e Alto de Cabo Frio Central, na Bacia de Campos.

O leilão ocorre no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, 16 petroleiras estão inscritas para participar das duas fases do leilão.