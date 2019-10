Anúncio de reformas do ministro Guedes deve ficar para quarta ou quinta-feira

O anúncio do conjunto de reformas do ministro Paulo Guedes dificilmente será feito nesta terça-feira, 29, segundo assessores do Ministério da Economia informaram ao jornal O Estado de S. Paulo. A divulgação pode ocorrer na quarta-feira, 30, ou na quinta-feira, 31, quando retorna ao Brasil o presidente da República, Jair Bolsonaro.

As medidas para o emprego, que estavam previstas para serem anunciadas na sexta-feira segundo o secretário Rogério Marinho, também devem ser adiadas e ficarem para segunda-feira.

O calendário final ainda depende do sinal verde do presidente Bolsonaro.