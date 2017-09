ANTT reduz taxas de pedágio em nove trechos da BR-163/MT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou redução dos valores de pedágio cobrados na BR-163/MT, no trecho da divisa MS/MT até o entroncamento com a MT-220, explorado pela Concessionária Rota do Oeste (CRO).

A decisão, que está publicada na edição desta segunda-feira, 4, do Diário Oficial da União (DOU), resultará no corte de dez centavos de reais nas tarifas de cada uma das nove praças de pedágio do trecho da rodovia em Mato Grosso.

Em Itiquira, por exemplo, a taxa cairá de R$ 4,50 para R$ 4,40 e, em Rondonópolis, de R$ 5,10 para R$ 5,00. As novas taxas entram em vigor no próxima quarta-feira, dia 6.

