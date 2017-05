ANTT fará nova consulta pública para concessão da BR-364/365/GO/MG

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) avisou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 4, que realizará nova audiência pública para colher sugestões e contribuições às minutas de edital e contrato, ao programa de exploração e aos estudos de viabilidade para concessão do lote rodoviário BR-364/365/GO/MG, no trecho entre o entroncamento com a BR-060(A) (Jataí/GO) e o entroncamento com a LMG-479 (Contorno Oeste de Uberlândia/MG).

O lote já foi objeto de uma audiência pública em 2015, mas, com mudanças introduzidas pelo Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) nas regras para concessões de infraestrutura, como a criação de classes de concessão a serem adotadas nas rodovias, a ANTT resolveu reformular os estudos do projeto.

Com isso, o período para envio de contribuições ao projeto reestruturado será do dia 8 de maio até 21 de junho. Também haverá sessões presenciais, a serem promovidas em Jataí (GO), Uberlândia (MG) e Brasília.

As informações específicas sobre a matéria e as orientações quanto aos procedimentos de realização e participação da audiência estarão disponíveis, na íntegra, no site da ANTT.

Veja Também

Comentários