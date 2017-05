A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou reajuste de 4,57% na Tarifa Básica de Pedágio de trecho da BR-101/BA/ES concedido à ECO101 Concessionária de Rodovias. O aumento entrará em vigor no dia 18 de maio e abrange o pedágio cobrado nas praças de Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul, todas no Estado do Espírito Santo. A decisão da ANTT está publicada na edição desta terça-feira, dia 16, do Diário Oficial da União (DOU).

