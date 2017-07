A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o aumento de R$ 4,80 para R$ 5,30 da tarifa básica de pedágio da BR-040, trecho entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), explorado pela Concessionária Via 040. O reajuste está publicado na edição desta sexta-feira, 28, do Diário Oficial da União (DOU) e entra em vigor no próximo dia 30. As onze praças de pedágio do trecho rodoviário serão afetadas pelo reajuste.

