ANTT aprova reajustes nas tarifas de pedágio em trecho da BR-163/MS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste da tarifa básica de pedágio (TBP) da Rodovia BR-163/MS - trecho entre a divisa com o Estado do Mato Grosso e a divisa com o Paraná. Esse trecho da rodovia é explorado pela MS Via - Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.

Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 11, o reajuste refere-se à 2ª revisão ordinária, 4ª revisão extraordinária e ao reajuste da TBP. Com a aplicação das revisões e de um desconto de reequilíbrio, a tarifa de pedágio para categoria 1 de veículo, após o arredondamento, passa de R$ 4,60 para R$ 5,00 na praça de pedágio P1, em Mundo Novo; de R$ 6,50 para R$ 6,90, na praça de pedágio P2, em Itaquiraí/Naviraí; de R$ 6,50 para R$ 7,00, na praça de pedágio P3, Caarapó; de R$ 6,60 para R$ 7,00, na praça de pedágio P4, em Rio Brilhante; de R$ 7,40 para R$ 7,80, na praça de pedágio P5, em Campo Grande; de R$ 5,60 para R$ 6,00, na praça de pedágio P6, em Bandeirantes/Rochedo/Jaguari; de R$ 5,50 para R$ 5,90, na praça de pedágio P7, em São Gabriel do Oeste/Camapuã; de R$ 7,30 para R$ 7,80, na praça de pedágio P8, em Rio Verde de Mato Grosso; de R$ 5,40 para R$ 5,80, na praça de pedágio P9, em Pedro Gomes/Sonora. As novas tarifas entram em vigor a partir da zero hora do dia 14 de setembro de 2017.

