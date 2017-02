ANP: vendas de combustíveis caem 4,5%, mas as de gás sobem 1,1%

As vendas de combustíveis no Brasil em 2016 caíram 4,5% em relação a 2015, passando de 141,811 bilhões de litros em 2015 para 135,436 bilhões no ano seguinte.

Os dados foram divulgados hoje, no Rio de Janeiro, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP.

Houve, ainda, redução de 5,1% na venda de óleo diesel B na comparação com 2015, passando de 57,211 bilhões de litros para 54,279 bilhões no ano seguinte.

A queda na venda de diesel atingiu 5,1%.

E as vendas de gás liquefeito de petróleo cresceram 1,1%.

