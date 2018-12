ANP revisa previsão de produção de petróleo para 7,5 milhões de bpd em 2030

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), informou nesta quinta-feira, 13, que a agência revisou a expectativa da produção de petróleo pelo Brasil após a realização de leilões ao longo de 2018, e os novos números da autarquia atingem 7,5 milhões de barris produzidos diariamente (bpd) em 2030.

Odone disse que com isso as exportações vão pular dos cerca de 2 milhões de barris para 4 milhões de barris diários, e a arrecadação com royalties e outros tributos da indústria, fora o Imposto de Renda, subiriam de R$ 60 bilhões este ano para R$ 400 bilhões em 2030.

"Estamos vivendo agora absoluta mudança de patamar da indústria de petróleo no Brasil e de impacto na economia", disse Odone, durante o lançamento de cerca de mil bolsas de estudo com recursos da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dos contratos de exploração e produção das petroleiras que atuam no País.

Ao todo serão investidos R$ 178 milhões em até 55 programas nas áreas de interesse da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis.

"Estamos começando a ver os reflexos desses movimentos da indústria na área de pesquisa e desenvolvimento", disse Odone, referindo-se ao aumento da produção e por consequência da arrecadação com PD & I.