ANP: Preço médio da gasolina tem queda de 1,4% em abril

O preço médio do litro da gasolina fechou abril a R$ 3,626, segundo levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 5,7 mil postos de combustível de todo o País.

Na média, o preço do litro da gasolina cobrado pelos postos em abril foi de R$ 3,635, 1,4% abaixo do valor médio praticado em março e 3,2% a menos do que era pago pelos consumidores brasileiros em fevereiro.

Já o preço médio do etanol caiu 3,9% de março para abril, numa média de R$ 2,639 cobrada no mês passado. O preço do álcool ficou em R$ 2,615 na média da semana passada, 0,5% abaixo do valor praticado na semana imediatamente anterior, encerrada em 22 de abril. O levantamento do preço do etanol foi realizado em 5 mil postos.

