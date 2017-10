ANP: prazo de ofertas de blocos do pré-sal pode ser reaberto após 2ª e 3ª rodadas

O prazo para que investidores façam ofertas pelos blocos de petróleo que serão ofertados nas segunda e terceira Rodadas de Licitações de Áreas do Pré-sal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), marcado para o dia 27 de outubro, deverá ser reaberto após os dois leilões, informou a agência reguladora do setor nesta quinta-feira, 19.

Sem dar maiores explicações, a ANP informou por nota que poderá reabrir os prazos para os blocos que não tiverem recebido lances durante as licitações.

"O novo prazo será dado após a conclusão de cada uma das rodadas", informou a ANP.