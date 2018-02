ANP lança aplicativo para celular com dados de exploração e produção

Décio Oddone, da ANP, ao lado de Tabita Loureiro, responsável pela elaboração da ferramenta - Foto: Daniel Silveira / G1

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou um aplicativo para celular, o ANP E&P, com informações sobre exploração e produção de petróleo e gás natural. A tecnologia reúne dados de produção desde 1950 e de distribuição de participações governamentais de 1998, quando foi criada a agência reguladora.

"O aplicativo tem uma visibilidade importante das informações de royalties. O que mais interessa à sociedade são os dados relacionados à arrecadação. Qualquer cidadão poderá acessar as informações de royalty e participações especiais de cada município", disse Décio Oddone, que participa de coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, 5, para apresentar a nova ferramenta de divulgação de informações. O público-alvo que a agência pretende atingir é a sociedade em geral e também investidores.

Dentro da ferramenta, no módulo "dados cadastrais" são disponibilizadas informações sobre contratos, blocos exploratórios, campos, declarações de comercialidade, poços concluídos e empresas. No módulo "estatísticas de E&P", são encontradas informações de produção anuais e mensais, produção do pré-sal e produção por campo. Há ainda o módulo de "participações governamentais", sobre os pagamentos feitos a municípios, Estados e entidades da Federação.