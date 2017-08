ANP divulga primeiras empresas aprovadas para a 14ª Rodada de Licitações

A Comissão Especial de Licitação (CEL) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou hoje (9) os primeiros pedidos de empresas que querem participar da 14ª Rodada de Licitações, prevista para setembro.

De acordo com a agência reguladora, foram julgados e aprovados pela CEL um total de 14 pedidos de inscrição, entre eles, 11 de origem estrangeira. A relação das empresas já inscritas será publicada na edição do Diário Oficial da União de amanhã (10) e também no site www.brasil-rounds.gov.br.

Segundo o órgão, as empresas cumpriram todos os requisitos previstos na Seção 4 do edital e estão aptas a participar da rodada. A ANP apontou que a inscrição é obrigatória e individual para cada interessada, mesmo para as que pretendam apresentar oferta por meio de consórcio.

A ANP informou que das 14 empresas inscritas nessa primeira etapa, três ainda não têm contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.

A comissão tem previsão de voltar a se reunir na próxima quarta-feira (16) e nos dias 23 e 25 deste mês, quando serão avaliadas outras solicitações de inscrição. “Ao todo, 36 empresas preencheram o formulário de inscrição para participação na rodada”, informou.

Depois do cumprimento das exigências do edital e com a inscrição julgada e aprovada pela CEL, a interessada poderá apresentar ofertas somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta.

Conforme a ANP, o processo de qualificação das empresas será feito para as empresas vencedoras somente no dia da sessão pública de apresentação de ofertas. Este procedimento é adotado desde 2015, quando foi feita a 13ª Rodada.

Veja Também

Comentários