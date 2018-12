ANP divulga preços de comercialização do diesel até 31 de dezembro

Da redação com Assessoria

Os preços de comercialização contêm um desconto de R$ 0,30 por litro em relação aos preços de referência, no âmbito do programa de subsídio ao óleo diesel. - Divulgação

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta sexta-feira (14) os novos preços de comercialização do diesel, que vão valer de 16 a 31 de dezembro. Houve queda nos valores nas regiões Norte e Nordeste e elevação nas demais regiões.

No Norte, o preço de comercialização recuou 2,42%, para R$ 1,7121 por litro, enquanto no Nordeste a queda foi de 1,13%, para R$ 1,7464 por litro.

No Centro-Oeste houve alta de 1,76%, para R$ 1,9341, enquanto no Sudeste o avanço foi de 1,84%, para R$ 1,8524. Já no Sul o crescimento foi de 1,80%, para R$ 1,8355 por litro.

Os preços de comercialização contêm um desconto de R$ 0,30 por litro em relação aos preços de referência, no âmbito do programa de subsídio ao óleo diesel. Os preços divulgados hoje representam o 6º período da terceira fase do programa.