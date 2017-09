ANP: arrecadação da 14ª rodada de Licitações deve se aproximar de R$ 500 mi

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, estima em cerca de R$ 500 milhões a arrecadação da União em bônus de assinatura com a 14ª Rodada de Licitações.

O somatório dos bônus excede esse valor, porém, a avaliação de Oddone é que apenas de 20% a 30% sejam arrematados, como acontece tradicionalmente.

O diretor-geral da ANP disse esperar por manifestação contrária ao leilão na quarta-feira, na porta do hotel onde acontecerá a concorrência, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. "Manifestação é um direito. Por outro lado, há uma decisão majoritária de continuar com investimento", afirmou.

