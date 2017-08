ANP aprova inscrição de mais sete empresas para 14ª Rodada de Licitações

A Comissão Especial de Licitação (CEL) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou hoje (23) a inscrição de mais sete empresas na 14ª Rodada de Licitações, que ocorrerá no dia 27 de setembro, no Rio de Janeiro. Entre elas, quatro são de origem estrangeira: Capricorn Brasil Petróleo e Gás (Índia), Gran Tierra Energy Brasil Ltda. (Canadá), Rosneft Brasil E&P Ltda.(Rússia) e Tek Óleo e Gás Ltda. (China). As brasileiras são: Alvopetro S/A Extração de Petroleo e Gás Natural, Bertek Produtos, Servicos e Mineração Ltda. e Rosneft Brasil E&P Ltda..

Segundo a ANP, a brasileira Bertek Produtos, Servicos e Mineração Ltda. e a indiana Capricorn Brasil Petróleo e Gás ainda não têm contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.

Até agora, 28 empresas tiveram inscrição aprovada pela comissão. As outras 21 conseguiram as aprovações nas reuniões feitas nos dias 9 e 16. A próxima avaliação da CEL será na sexta-feira (25). Ao todo, 36 empresas preencheram o formulário de inscrição para participação na rodada.

A ANP informou também que as empresas inscritas cumpriram todos os requisitos previstos no edital e estão aptas a participar da rodada. Cada companhia interessada é obrigada a fazer a inscrição individual, mesmo que pretenda apresentar oferta mediante consórcio. Após cumpridas as exigências do edital e ter a inscrição aprovada pela CEL, a empresa poderá apresentar ofertas, mas somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta.

O processo de qualificação das empresas como operadora A, B, C ou não operadora só será feito para as empresas vencedoras no dia da sessão pública de apresentação de ofertas. Esse procedimento foi adotado a partir da 13ª Rodada, em 2015.

A relação das empresas será publicada na edição de amanhã do Diário Oficial da União e também estará disponível na página Brasil Rounds, da ANP.

