ANP: 2ª rodada do pré-sal tem oito empresas inscritas e a 3ª rodada, 11

Para a segunda e terceira rodadas do pré-sal, 19 empresas se inscreveram e foram habilitadas, sendo oito para a segunda e 11 para a terceira. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as rodadas acontecem no dia 27 de outubro, no Rio de Janeiro.

Todas as empresas habilitadas para a 2ª Rodada também estão habilitadas para a 3ª. Das aprovadas na segunda-feira, 10 são de origem estrangeira e apenas uma, a Petronas, ainda não possui contrato para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil.

Para a segunda rodada, as empresas habilitadas são: ExxonMobil (EUA), Petrogal Brasil (Portugal), Petrobras (Brasil), Petronas Carigali (Malásia), Repsol Sinopec Brasil (Espanha), Shell Brasil Petróleo (Reino Unido), Statoil Brasil Óleo e Gás (Noruega) e Total E&P do Brasil (França).

Já para a terceira rodada, as companhias são: BP Energy do Brasil (Reino Unido), CNODC Brasil Petróleo e Gás (China), ExxonMobil Exploração Brasil (EUA), Petrogal Brasil (Portugal), Petrobras (Brasil), QPI Brasil Petróleo (Qatar), Petronas Carigali (Malásia), Repsol (Espanha), Shell Brasil Petróleo (Reino Unido), Statoil Brasil Óleo e Gás (Noruega) e Total E&P do Brasil (França).

Segundo a nota da ANP, enviada à imprensa, cumpridas as exigências estabelecidas no edital, e tendo a habilitação julgada e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, a empresa poderá apresentar ofertas somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta.

A 2ª rodada do pré-sal ofertará quatro áreas com jazidas unitizáveis, ou seja, adjacentes a campos ou prospectos cujos reservatórios se estendem para além da área concedida. As áreas são relativas às descobertas denominadas por Gato do Mato e Carcará, e aos campos de Tartaruga Verde e Sapinhoá.

Já a 3ª Rodada ofertará quatro áreas localizadas nas bacias de Campos e Santos, na região do polígono do pré-sal, relativas aos prospectos de Pau Brasil, Peroba, Alto de Cabo Frio-Oeste e Alto de Cabo Frio-Central.

