Anfir: janeiro segue em queda, mas expectativa para 2017 é de recuperação

Em janeiro, a indústria de implementos rodoviários ficou no vermelho, seguindo o desempenho do mercado em 2016. No primeiro mês do ano foram emplacados 3.473 implementos rodoviários, 26,31% a menos do que no mesmo período do ano passado.

Em janeiro, o segmento pesado, de reboques e semirreboques, apresentou queda de 13,66% no número de emplacamentos, para 1.467 produtos, enquanto o segmento de leves (carroceria sobre chassis) vendeu 2.006 unidades, 33,44% a menos que em janeiro de 2016.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) está, no entanto, otimista para 2017. "Acreditamos que ao final do ano teremos registrado desempenho positivo de aproximadamente 10%", diz o presidente da Anfir, Alcides Braga, por meio de nota.

A associação cita planos do governo em realizar novos empreendimentos de infraestrutura com mais ações de investimento do BNDES, a expectativa de nova safra recorde na agricultura, e resultados dos esforços no mercado externo, a partir do projeto de exportação criado em 2016 com a Apex.

