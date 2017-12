Anfir: emplacamentos de janeiro a novembro caem 5,26% ante igual período de 2016

O volume de emplacamentos de implementos rodoviários realizados entre janeiro e novembro deste ano totalizou 53.768 unidades, ante 56.755 unidades no mesmo período do ano passado, o que representa queda de 5,26% no período. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

No segmento de reboques e semirreboques (pesado), foram entregues 22.454 unidades de janeiro a novembro, ante 21.492 unidades no mesmo período de 2016, alta de 4,48% no período. "O segmento está completando sua recuperação e deverá seguir em rota ascendente daqui para diante", disse Alcides Braga, presidente da Anfir.

O setor leve, de Carroceria sobre Chassis, ainda apresenta retração. De janeiro a novembro de 2017 foram emplacados 31.314 produtos ante 35.263 no mesmo período de 2016, representando queda de 11,2%. A expectativa da Anfir é que o segmento só deverá reverter os resultados negativos acompanhando o setor pesado no desempenho positivo após a virada do ano. "Caso haja reação da economia nas cidades, isto é, no comércio urbano e de varejo", afirmou Mario Rinaldi, diretor Executivo da entidade.

Exportação

A exportação também caiu. De janeiro a outubro de 2017 (últimos dados disponíveis), foram vendidas 2.897 unidades para o exterior, 9,61% a menos que os 3.205 vendidos nos dez primeiros meses de 2016.