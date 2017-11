Anfir: emplacamentos de implementos rodoviários caem 8,69% de janeiro a outubro

O volume de emplacamentos de implementos rodoviários realizados entre janeiro e outubro deste ano totalizou 47.685 unidades, contra 52.224 unidades em igual período de 2016, o que representa uma queda de 8,69% - a menor apurada no ano -, informou nesta quinta-feira, 9, a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

No segmento de reboques e semirreboques (pesado), foram entregues 19.974 unidades de janeiro a outubro, contra 20.090 produtos em igual período de 2016, retração de 0,58%. O setor praticamente zerou suas perdas. Isso representa um momento importante no processo de recuperação da indústria", afirmou em nota o presidente da Anfir, Alcides Braga.

No ano, ainda segundo Braga, a queda "é puxada pelo resultado do segmento Leve, porque o comércio urbano ainda não reagiu". O setor de Carroceria sobre Chassi registrou retração de 13,76%, distribuindo ao mercado interno 27.711 produtos, ante 32.134 unidades de janeiro a outubro de 2016.

Exportação

Assim como no mercado interno, a exportação de emplacamentos também caiu. De janeiro a setembro de 2017 (últimos dados disponíveis), foram vendidas 2.914 unidades para o exterior, 8,03% a menos que os 2.680 vendidos nos nove primeiros meses de 2016.

Fenatran

As vendas de produtos negociadas durante a Fenatran ainda não foram contabilizadas nas estatísticas, segundo a Anfir. "Os números apurados pela entidade consideram emplacamentos, que é a última fase para a conclusão dos negócios" explica Mario Rinaldi, diretor Executivo da entidade.

Na edição 2017 da Fenatran, 23 empresas associadas à entidade estiveram presentes. De acordo com a apuração da Anfir junto aos participantes, foram negociadas em torno de 150 unidades do segmento Carroceria sobre chassis e 2 mil produtos no segmento Reboque e Semirreboque.