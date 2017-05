Anfir: emplacamento de implementos rodoviários entre janeiro e abril cai 26,69%

A indústria de implementos rodoviários emplacou 15.409 veículos nos quatro primeiros meses deste ano, volume 26,69% menor que o verificado no mesmo intervalo de 2016, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

Desse total, 6.615 unidades dizem respeito ao segmento de reboques e semirreboques, uma retração de 18,77% na base anual, enquanto o setor de carroceria sobre chassis emplacou 8.794 veículos, um recuo de 31,69% ante o primeiro quadrimestre de 2016.

Apesar da diminuição, a Anfir ressalta que algumas divisões do segmento de reboques e semirreboques já começam a apresentar crescimento em relação aos primeiros quatro meses de 2016, caso de "Baú carga geral" (561 unidades, alta de 33,25% em um ano), "Transporte de toras (408 veículos, +78,95%), "Baú frigorífico" (199 unidades, +27,56%) e "Baú lonado" (446 veículos, +6,95%).

"Ainda é cedo para considerar que iniciamos a esperada recuperação mas os números não deixam dúvidas que alguns segmentos já estão respondendo bem", diz, em nota, o diretor executivo da Anfir, Mario Rinaldi. "A reação no segmento Leve (Carroceria sobre chassis) demora e acontece sempre em consequência da reação no setor Pesado (Reboques e Semirreboques)".

Exportações

As vendas de implementos rodoviários no exterior continuam mostrando um desempenho melhor que no mercado interno. Segundo a Anfir, entre janeiro e março deste ano foram comercializadas 923 unidades para fora do País, uma alta de 15,66% ante o primeiro trimestre de 2016.

