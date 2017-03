Anfir capta queda de 30,42% em emplacamentos no 1º bimestre

A indústria de implementos rodoviários apresentou nos dois primeiros meses de 2017 queda no número de emplacamentos de 30,42%, para 6.619 unidades, ante 9.513 do mesmo período de 2016. A Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) registrou no segmento de reboques e semirreboques (pesado) retração de 22,49% no primeiro bimestre de 2017 , com 2.753 unidades ante 3.552 produtos no mesmo intervalo do ano anterior, ao passo que no segmento de Carroceria sobre chassis (leve) a queda foi de 33,15%, com 3.866 entregas, ante 5.961 em igual período de 2016.

A Anfir espera que após abril possam surgir sinais de retomada, inicialmente no segmento pesado (de reboques e semirreboques). "O transporte da safra brasileira de grãos deverá trazer algum alento à indústria", afirma o presidente da Anfir, Alcides Braga. "Já o setor de Carroceria sobre Chassis poderá se beneficiar a partir de julho se houver a esperada retomada da atividade econômica também nos centros urbanos", comenta, por meio de nota.

Para o ano, a expectativa da Anfir é de desempenho positivo, em torno de 10%.

