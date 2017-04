Anfavea: média diária de vendas está 15% maior em abril na comparação com março

A média diária de venda de veículos em abril está cerca de 15% superior à média diária registrada em março, afirmou nesta segunda-feira, 17, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale. "O nível de emplacamento diário em abril começa a nos dar a visão de que a nossa projeção para 2017 (de crescimento de 4%) pode ser atingida", disse o executivo, em evento em São Paulo.

Segundo dados da própria Anfavea, o mercado terminou o primeiro trimestre com queda de 1,9% em relação a igual período do ano passado. Em março, a média diária ficou em 8,2 mil unidades.

Apesar de observar um ritmo maior de vendas por dia em abril, Megale acredita que o resultado total de abril será inferior ao de março, em razão de um número menor de dias úteis. Ele espera, no entanto, que o volume supere as 162 mil unidades vendidas em abril do ano passado.

Megale disse ainda que o avanço observado em abril, ao contrário do que ocorreu em março, não está sendo puxado somente pelas vendas para clientes pessoa jurídica (locadoras de veículos, produtores rurais e frotistas em geral), mas tem contado também com uma reação da venda ao consumidor comum. Segundo ele, a participação da venda para empresa cai de 38% em março para 33% em abril.

Em relação ao nível de emprego na indústria automobilística, o presidente da Anfavea afirmou que o "pior momento de fechamento de postos" já passou" e acrescentou que espera ver "uma reversão disso" no fim deste ano. Desde 2014, as montadoras instaladas no Brasil fecharam mais de 23 mil vagas de emprego.

Sobre as delações da Odebrecht e a possibilidade de elas atrapalharem as negociações do setor com o governo, Megale disse que acredita que o "País vai continuar andando" e espera que a "questão política seja equacionada o mais rápido possível".

Veja Também

Comentários