Anfavea: estoque de dezembro somava 219,1 mil unidades, suficiente para 31 dias

O número é próximo do que a Anfavea considera o ideal, em torno de 30 dias - Foto: Gestiona

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta sexta-feira, 5, que os estoques nos pátios das fábricas e das concessionárias somavam 219,1 mil unidades no fim de dezembro de 2017. No final de novembro, eram 232,2 mil veículos à espera de um comprador.

Com a diminuição dos estoques e o aumento das vendas, caiu também o número de dias necessários para vender todos os veículos encalhados.

No fim de dezembro, considerando o ritmo de vendas daquele mês, eram necessários 31 dias para que as empresas vendessem tudo o que estava estocado. O número é próximo do que a Anfavea considera o ideal, em torno de 30 dias.

Em novembro, os estoques eram suficientes para 33 dias de vendas, considerando o ritmo do mercado em dezembro. Para comparar o giro do estoque de um mês para o outro, a Anfavea considera o ritmo de vendas do mês mais recente.