Aneel republica edital das usinas da Cemig com leilão mantido em 27 de setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) avisa no Diário Oficial da União (DOU) que republicou o edital do leilão das concessões das usinas hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, que pertenciam à Cemig. Conforme o aviso, a data de realização do leilão continua a mesma: 27 de setembro. O certame ocorrerá em São Paulo a partir das 10 horas.

De acordo com a Aneel, o documento foi republicado para contemplar a nova formação dos lotes do leilão definida em portaria do Ministério de Minas e Energia da semana passada. Pela portaria, agora as usinas serão leiloadas separadamente, em quatro lotes distintos.

Inicialmente, o leilão previa a oferta de dois lotes, um com a usina de São Simão e outro com as demais, distribuídas em três sublotes.

O novo edital e seus anexos podem ser obtidos no site da Aneel (www.aneel.gov.br).

