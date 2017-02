Aneel remarca leilão de energia de sistemas isolados para 23 de março

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) alterou o cronograma do leilão de compra de energia para os sistemas isolados do Amazonas. A licitação, que estava prevista para ocorrer no dia 24 de fevereiro, foi reprogramada para 23 de março.

A mudança na data do leilão que vai comprar energia para atendimento a mercados da Eletrobrás Distribuição Amazonas deve-se à reorganização de lotes de energia que serão destinados a diferentes regiões do Estado. No mês passado, o Ministério de Minas e Energia determinou à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que definisse preços-teto individualizados para cada um desses lotes, "com o objetivo de permitir que mais interessados possam se organizar para participar do leilão".

A EPE alterou a configuração dos lotes e seus valores de referência. Por conta das mudanças, o edital do leilão teve de ser republicado. O leilão será realizado em Manaus.

