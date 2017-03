Aneel: qualidade do fornecimento, em duração de interrupção, é a melhor em 9 anos

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, destacou nesta terça-feira, 21, dados sobre a melhora na qualidade dos serviços de distribuição de energia em 2016. "Registramos o melhor DEC (indicador de duração das interrupções no fornecimento de energia) dos últimos 9 anos", disse, durante reunião de diretoria da autarquia. "Temos tido um foco forte em melhorar a qualidade e estou satisfeito de ver que esse trabalho tem dado resultados", comentou.

Conforme dados apurados pela Aneel, o DEC consolidado Brasil apresentou uma redução de 15% em 2016, em relação a 2015. Na média nacional o índice passou de 18,6 horas de ausência de fornecimento para 15,82 horas, na comparação entre os dois anos. "A energia esteve presente em 99,82% do tempo. Além de o fornecimento de energia ser o serviço mais universalizado, 99,7%, é também de alta qualidade", afirmou Rufino.

Outro indicador acompanhado pela Aneel, de frequência das interrupções, ou FEC, teve melhora mais discreta, passando de 9,86 vezes, na média nacional, em 2015, para 8,87 vezes em 2016.

De acordo com diretor-geral da agência, a melhora verificada está relacionada a um conjunto de ações desenvolvido pela autarquia, particularmente junto às distribuidoras com os indicadores "mais distantes do contratado". Conforme explicou, o regulador atuou com a realização de uma fiscalização e um acompanhamento mais rigorosos junto a essas concessionárias, cobrando a melhoria dos processos. "Fomos bem sucedidos nesse processo, várias dessas companhias mostraram melhora relevante", disse.

Ele lembrou que o modelo de contrato para a renovação das concessões de distribuição hoje utilizado também contribuiu para que as empresas atuassem com mais foco na melhora da qualidade do serviço, tendo em vista que o contrato é mais severo no que diz respeito à entrega dos índices de qualidade contratados, com possibilidade de abertura de processo de caducidade caso as empresas não apresentem o desempenho acordado.

