Aneel propõe realizar leilões A-1 e A-2 no mesmo dia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs realizar os leilões de energia existente A-1 e A-2 no mesmo dia, no mês de dezembro. Na proposta da Aneel, apenas um leilão seria realizado, com dois produtos diferentes: um para entrega de energia existente em 2018 (A-1) e outro para entrega de energia existente em 2019 (A-2).

No produto A-1, serão contratados empreendimentos para entregar energia no próximo ano, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. No produto A-2, as usinas contratadas deverão entregar energia entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.

De acordo com a Aneel, a energia será contratada na modalidade de quantidade, e os custos decorrentes do risco hidrológico serão assumidos pelos empreendedores. O preço da energia não será atualizado durante o período dos contratos. As distribuidoras deverão apresentar declarações de necessidade para 2018 e 2019 até 25 de outubro.

A proposta da Aneel ficará aberta em audiência pública entre os dias 19 de outubro e 7 de novembro.