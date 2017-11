Aneel libera Enel Green Power na Bahia a iniciar operação comercial de usina

A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou uma usina da Enel Green Power Ituverava Norte Solar S.A para iniciar a operação comercial a partir desta terça-feira, 28. Segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça, poderão começar a operar cinco unidades geradoras, com capacidade de 2.000 kW cada, totalizando 10.000 kW de capacidade instalada total. A usina está localizada em Tabocas do Brejo Velho, na Bahia.

Também foi autorizada a iniciar operação comercial a CGH Pacífico Mascarenhas Ltda. Nesse caso, serão duas unidades geradoras, de 672 kW cada, e uma terceira, com capacidade de 1.600 kW, totalizando 2.944 kW de capacidade instalada. A usina fica em Santana do Riacho, Minas Gerais.

Em outros despachos, a Aneel libera unidades geradoras para iniciar operações em teste. Nesse caso, estão liberadas a Ventos de Santo Antônio Geradora Eólica S.A, localizada em Pedra Grande, no Rio Grande do Norte, com 12.600 kW de capacidade instalada.

Também está autorizada a iniciar operação em teste a Ventos do Canto de Baixo Geradora Eólica S.A., localizada também em Pedra Grande, com 10.500 kW de capacidade instalada.