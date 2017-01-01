Aneel divulga lista com redução de tarifa em abril para distribuidoras de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta terça-feira, 28, a tabela de redução da tarifa de energia em abril para cada uma das 90 distribuidoras afetadas pela devolução de uma cobrança indevida atrelada à usina nuclear de Angra 3. Todas as distribuidoras foram atingidas, com exceção de três: a Sulgipe, a Companhia Energética de Roraima e a Boa Vista Energia.

Confira abaixo as respectivas reduções de tarifas para cada uma das empresas.

EBO (-19,47%)

COSERN (-16,66%)

CPFL JAGUARI (-16,49%)

COELBA (-15,46%)

ESE (-15,36%)

CELPE (-15,31%)

CPFL PAULISTA (-15,28%)

CPFL LESTE PAULISTA (-14,81%)

CPFL MOCOCA (-14,71%)

CAIUA (-14,49%)

CPFL SUL PAULISTA (-14,29%)

EDEVP (-14,23%)

CNEE (-14,19%)

COELCE (-13,95%)

EMS (-13,81%)

AES SUL (-13,76%)

CPFL SANTA CRUZ (-13,41%)

AMPLA (-13,36%)

EMT (-13,17%)

BRAGANTINA (-12,69%)

ELETROPAULO (-12,44%)

COPEL-D (-11,88%)

RGE (-10,89%)

CFLO (-10,72%)

COCEL (-10,70%)

CEMIG-D (-10,61%)

ESCELSA (-10,37%)

UHENPAL (-10,22% )

DEMEI (-10,11%)

MUXFELDT (-9,90%)

EMG (-9,85%)

ENF (-9,34%)

ELETROCAR (-9,32%)

IENERGIA (-8,93%)

ETO (-8,90%)

ELEKTRO (-8,89%)

EPB (-8,84%)

CELESC-DIS (-8,51%)

HIDROPAN (-8,40%)

ELFSM (-8,00%)

CEAL (-7,66%)

COOPERALIANÇA (-7,49%)

CELPA (-7,38%)

FORCEL (-7,34%)

CEMAR (-7,33%)

EFLJC (-7,21%)

DMED (-7,09%)

CEPISA (-7,01%)

BANDEIRANTE (-6,95%)

CPFL PIRATININGA (-6,80%)

EFLUL (-6,75%)

CELG-D (-6,30%)

CEEE-D (-5,96%)

CEB-DIS (-5,92%)

CERAL DIS (-5,66%)

LIGHT (-5,35%)

AME (-5,05%)

CEA (-5,03%)

CERBRANORTE (-4,79%)

CERON (-4,74%)

CERTEL (-4,57%)

CHESP (-4,45%)

COOPERMILA (-4,38%)

COOPERA (-4,26%)

COPREL (-4,26%)

ELETROACRE (-4,10%)

CEJAMA (-3,72%)

CERSUL (-3,49%)

CERMC (-3,44%)

CERGAL (-3,27%)

CERMISSÕES (-3,11%)

CERGRAL (-2,95%)

CETRIL (-2,92%)

CERIM (-2,69%)

CEDRI (-2,67%)

CERAÇÁ (-2,62%)

CERILUZ (-2,55%)

COOPERCOCAL (-2,52%)

CERMOFUL (-2,51%)

CRERAL (-2,47%)

CERGAPA (-2,32%)

CEREJ (-2,22%)

COORSEL (-2,17%)

CERPALO (-2,08%)

COOPERLUZ (-1,91%)

CRELUZ-D (-1,73%)

CEDRAP (-1,38%)

CEPRAG (-1,34%)

CERAL ANITÁPOLIS (-1,14%)

CERTREL (-0,95%)

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