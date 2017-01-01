Aneel divulga lista com redução de tarifa em abril para distribuidoras de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta terça-feira, 28, a tabela de redução da tarifa de energia em abril para cada uma das 90 distribuidoras afetadas pela devolução de uma cobrança indevida atrelada à usina nuclear de Angra 3. Todas as distribuidoras foram atingidas, com exceção de três: a Sulgipe, a Companhia Energética de Roraima e a Boa Vista Energia.
Confira abaixo as respectivas reduções de tarifas para cada uma das empresas.
EBO (-19,47%)
COSERN (-16,66%)
CPFL JAGUARI (-16,49%)
COELBA (-15,46%)
ESE (-15,36%)
CELPE (-15,31%)
CPFL PAULISTA (-15,28%)
CPFL LESTE PAULISTA (-14,81%)
CPFL MOCOCA (-14,71%)
CAIUA (-14,49%)
CPFL SUL PAULISTA (-14,29%)
EDEVP (-14,23%)
CNEE (-14,19%)
COELCE (-13,95%)
EMS (-13,81%)
AES SUL (-13,76%)
CPFL SANTA CRUZ (-13,41%)
AMPLA (-13,36%)
EMT (-13,17%)
BRAGANTINA (-12,69%)
ELETROPAULO (-12,44%)
COPEL-D (-11,88%)
RGE (-10,89%)
CFLO (-10,72%)
COCEL (-10,70%)
CEMIG-D (-10,61%)
ESCELSA (-10,37%)
UHENPAL (-10,22% )
DEMEI (-10,11%)
MUXFELDT (-9,90%)
EMG (-9,85%)
ENF (-9,34%)
ELETROCAR (-9,32%)
IENERGIA (-8,93%)
ETO (-8,90%)
ELEKTRO (-8,89%)
EPB (-8,84%)
CELESC-DIS (-8,51%)
HIDROPAN (-8,40%)
ELFSM (-8,00%)
CEAL (-7,66%)
COOPERALIANÇA (-7,49%)
CELPA (-7,38%)
FORCEL (-7,34%)
CEMAR (-7,33%)
EFLJC (-7,21%)
DMED (-7,09%)
CEPISA (-7,01%)
BANDEIRANTE (-6,95%)
CPFL PIRATININGA (-6,80%)
EFLUL (-6,75%)
CELG-D (-6,30%)
CEEE-D (-5,96%)
CEB-DIS (-5,92%)
CERAL DIS (-5,66%)
LIGHT (-5,35%)
AME (-5,05%)
CEA (-5,03%)
CERBRANORTE (-4,79%)
CERON (-4,74%)
CERTEL (-4,57%)
CHESP (-4,45%)
COOPERMILA (-4,38%)
COOPERA (-4,26%)
COPREL (-4,26%)
ELETROACRE (-4,10%)
CEJAMA (-3,72%)
CERSUL (-3,49%)
CERMC (-3,44%)
CERGAL (-3,27%)
CERMISSÕES (-3,11%)
CERGRAL (-2,95%)
CETRIL (-2,92%)
CERIM (-2,69%)
CEDRI (-2,67%)
CERAÇÁ (-2,62%)
CERILUZ (-2,55%)
COOPERCOCAL (-2,52%)
CERMOFUL (-2,51%)
CRERAL (-2,47%)
CERGAPA (-2,32%)
CEREJ (-2,22%)
COORSEL (-2,17%)
CERPALO (-2,08%)
COOPERLUZ (-1,91%)
CRELUZ-D (-1,73%)
CEDRAP (-1,38%)
CEPRAG (-1,34%)
CERAL ANITÁPOLIS (-1,14%)
CERTREL (-0,95%)