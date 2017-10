Aneel dá autorização para Copel retomar operação da termelétrica Araucária

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para restaurar temporariamente a operação comercial das três turbinas da usina termelétrica Araucária, de 484 megawatts (MW), localizada no município de mesmo nome, no Paraná. A autorização, publicada nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial da União, é válida até 30 de novembro.

A autorização ocorre após a celebração de contrato de suprimento de combustível entre a Petrobras e a UEG Araucária, empresa responsável pela usina, anunciada na semana passada. O contrato, no entanto, tem um prazo maior, até 31 de dezembro de 2018.

O acordo foi acertado depois que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), presidido pelo Ministério de Minas e Energia, decidiu intervir junto à Petrobras, pedindo para viabilizar o fornecimento de combustível para usinas térmicas que estão desligadas por falta de contrato de suprimento.

Para as autoridades do setor elétrico, essas térmicas são importantes recursos no cenário atual de hidrologia desfavorável, com chuvas abaixo da média histórica e baixo volume de água acumulado nos reservatórios das hidrelétricas.

Com o contrato firmado, a termelétrica Araucária passa a poder ser despachada a um custo variável unitário (CVU) de R$ 636/MWh. Considerando o Custo Marginal de Operação (CMO) em vigor nesta semana, de R$ 860,84 por megawatt-hora (MWh), a usina poderia estar em operação e até poderia colaborar para a redução do CMO.

No entanto, na programação da operação para o período entre 14 e 20 de outubro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) não considerou a disponibilidade da usina, porque ainda aguardava a autorização da Aneel.

