A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma redução média de 6,43% nas tarifas da RGE Sul, antiga AES Sul. Para consumidores conectados à alta tensão, a queda será de 7,59%, e para a baixa tensão, a diminuição será de 5,66%.

As novas tarifas vigoram a partir de 19 de abril. A empresa atende 1,322 milhão de unidades consumidoras no interior do Rio Grande do Sul.

No ano passado, a distribuidora foi vendida pela AES para a CPFL.

