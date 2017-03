Aneel aprova redução média de 4,15% nas tarifas da CPFL Sul Paulista

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, uma redução média de 4,15% nas tarifas da distribuidora CPFL Sul Paulista. Para consumidores conectados à alta tensão, a redução será de 6,21%, e para a baixa tensão, a diminuição será de 3,05%. As novas tarifas passam a vigorar a partir da quarta-feira, 22 de março. A redução diz respeito ao reajuste tarifário anual de 2017.

Conforme destacou o relator do processo, Reive Barros dos Santos, esse efeito tarifário reflete a redução de custos com encargos, tarifa de transmissão (TUST), custos com aquisição de energia, entre outros fatores.

A CPFL Sul Paulista é uma das distribuidoras do grupo CPFL e atende a cerca de 80 mil consumidores, dos municípios de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Guareí e Alambari, localizados no Estado de São Paulo.

