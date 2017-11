Aneel aprova reajuste médio de 37,36% nas tarifas da CEA

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 28, um reajuste médio de 37,36% nas tarifas da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 38,59%, e para a baixa tensão, 37,02%. As novas tarifas vigora a partir de quinta-feira, 30 de novembro. A CEA atende a 202 mil unidades consumidoras no Amapá.

A empresa pertence ao governo do Estado e deve ser privatizada até o primeiro trimestre de 2018, sob coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do governo federal.

O reajuste é elevado porque a companhia estava com tarifas defasadas e precisa ser reequilibrada para viabilizar sua venda.

"O consumidor vai perceber uma escalada no valor da tarifa", reconheceu o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino.

A Aneel chegou a avaliar a possibilidade de diferir parte do aumento para os próximos anos, mas não havia itens financeiros na composição do reajuste que pudessem ser postergados.