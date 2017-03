Aneel aprova reajuste médio de 10,45% nas tarifas da Light

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 14, um reajuste médio de 10,45% nas tarifas da Light. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 11,89%, e para a baixa tensão, a alta será de 9,81%. As novas tarifas vigoram a partir de quarta-feira, 15 de março.

O reajuste diz respeito ao quarto ciclo de revisão tarifária da companhia, processo feito de quatro em quatro anos com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

A Light atende a 3,8 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro e outros 30 municípios na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba.

A cobrança indevida às tarifas em relação à Angra 3 foi devolvida às tarifas dos consumidores da Light. A rubrica de Encargo de Energia de Reserva (EER), por meio do qual foi recolhido o valor para o pagamento da usina nuclear, teve uma contribuição negativa de 1,04 ponto porcentual na tarifa, reduzindo o valor do reajuste final.

