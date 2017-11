Aneel aprova reajuste de energia para consumidores de Rondônia e do Amapá

Brasília - O consumo de energia elétrica fechou os primeiros três meses do ano com queda acumulada de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado (Marcelo Camargo/Agência Brasil) - Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (28) reajuste nas contas de energia para consumidores de Rondônia e do Amapá. As novas tarifas começarão a ser cobradas na próxima quinta-feira (30).

A Aneel autorizou reajuste médio de 8,27% nas tarifas da Eletrobras Distribuição Rondônia, antiga Ceron, que atende a 631 mil unidades consumidoras no estado. Para os consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 6,59%, e para a baixa tensão, de 8,84%.

A diretoria da Aneel também aprovou reajuste médio 37,36% na tarifas da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), sendo 38,59% para os consumidores de alta tensão e 37'02% para baixa tensão. A empresa atende 202 mil unidades consumidoras localizadas no estado do Amapá.