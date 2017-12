Aneel aprova reajuste de 7,4% nas tarifas das usinas de Angra 1 e 2

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual de 2018 das usinas nucleares de Angra 1 e 2, com aumento de 7,4% no custo a ser repassado aos consumidores.

Para as usinas que recebem energia da usina, a tarifa passa de R$ 224,21 por megawatt-hora (MWh) para R$ 240,80 por MWh. O montante considerado para 2018 foi de 1.572 MW médios.

A receita fixa para as usinas no próximo ano passa de R$ 3,087 bilhões em 2017 para R$ 3,316 bilhões em 2018. As novas tarifas entram em vigor no dia 1º de janeiro.

As usinas de Angra 1 e 2 pertencem à Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras.