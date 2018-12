Aneel aprova reajuste de 4,60% nas tarifas da CEA

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 11, um reajuste de 4,60% nas tarifas da Companhia Energética do Amapá (CEA). Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 2,22%, e para a baixa tensão, a alta será de 5,35%.

As novas tarifas vigoram a partir da data de publicação da resolução no Diário Oficial da União. A CEA é uma distribuidora que atende a 205 mil unidades consumidoras no Amapá.

A empresa atua sob regime de designação, ou seja, em caráter precário, já que o governo estadual não aceitou renovar a concessão da distribuidora.

O Estado aderiu ao Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) para que a companhia possa ser privatizada.