Aneel aprova quedas nas tarifas da CPFL Mococa, Leste Paulista e Jaguari

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, uma redução de 2,56% nas tarifas da Companhia Luz e Força de Mococa (CPFL Mococa). Para consumidores conectados à alta tensão, a queda será de 5,68%, e para a baixa tensão, a diminuição será de 1,24%. As novas tarifas vigoram a partir da quarta-feira, 22 de março.

Conforme o relator do processo, José Jurhosa Júnior, reajuste é resultado da atualização dos custos das parcelas A (custos não-gerenciáveis) e B (custos gerenciáveis), e retirada de componentes financeiros referentes ao reajuste do último ano, com a introdução dos componentes referentes a este ano.

A CPFL Mococa atende a 44 mil consumidores, localizados nos município de Mococa (SP), Arceburgo, Itamogi e Monte Santo de Minas, em Minas Gerais.

CPFL Leste Paulista

A Aneel também aprovou uma redução de 3,28% nas tarifas da Companhia Leste Paulista de Energia (CPFL Leste Paulista). Os consumidores conectados à alta tensão terão uma diminuição da ordem de 8,33% em suas tarifas, enquanto os consumidores atendidos na baixa tensão verão uma queda de 1,15% em suas contas de luz. As novas tarifas vigoram a partir do dia 22 de março.

A queda diz respeito ao reajuste tarifário anual de 2017 quarto ciclo de revisão tarifária da companhia, processo feito de quatro em quatro anos com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

A CPFL Leste Paulista atende a 55 mil de unidades consumidoras em sete municípios paulistas: São José do Rio Pardo, Casa Branca, Caconde, Divinolândia, Itobi, São Sebastião da Grama e Tapiratiba.

CPFL Jaguari

A Aneel aprovou ainda uma redução de 8,42% nas tarifas da Companhia Jaguari de Energia (CPFL Jaguari). Para consumidores conectados à alta tensão, a queda será de 10,09%, e para a baixa tensão, a diminuição será de 5,31%. A redução diz respeito ao reajuste tarifário anual de 2017. As novas tarifas passam a vigorar a partir de 22 de março.

O relator do processo, André Pepitone da Nóbrega, explicou que o reajuste definido é resultado da atualização dos valores de Parcela A (custos não-gerenciáveis, como compra de energia e tarifa de transmissão) e da Parcela B (custos gerenciáveis da distribuidora), além da retirada de componentes financeiros relativos ao ciclo tarifário anterior e inclusão de componentes financeiros para este ano.

O diretor da Aneel destacou que somente os reajustes relativos às parcelas A e B correspondem a um aumento de 3,26%, influenciado principalmente pelo aumento dos custos de transmissão, que subiram 6,74%, dos quais 5,79% se referem ao pagamento de indenização às transmissoras pelos ativos não amortizados até a renovação antecipada da concessão, em 2013.

A CPFL Jaguari atende 37 mil unidades consumidoras nos municípios de Jaguariúna e Pedreira, em São Paulo.

Veja Também

Comentários